Couverture de la campagne électorale : la section SYNPICS déplore la posture partisane du directeur général

28/03/2024 23:33

La section du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) de l'Agence de Presse Sénégal ( APS) trouve " incompréhensible ni acceptable" " l'utilisation des moyens de l'APS au profit de l'un des candidats, Monsieur Amadou Ba, au détriment de ses adversaires."." C’est la première fois qu’un Directeur général de l'agence pose un tel acte", regrette-t-elle dans ce communiqué parvenu à notre Rédaction. Elle signale toutefois que " ces manquements n’ont jamais déteint sur la ligne éditoriale".

La section du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS) de l’Agence de presse sénégalaise se réjouit des félicitations adressées au personnel de l'APS par le Directeur général, à la suite de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



Nous estimons que l’APS s’est conformée à une tradition en assurant une couverture professionnelle de ce scrutin. Nous souhaitons que cette tradition se perpétue.



Nous déplorons toutefois que l'APS n'ait pas disposé, du moins à notre connaissance, d'un financement public destiné à la couverture de l'élection présidentielle. La tradition a été rompue sur ce plan, car l'État mettait à la disposition de l'agence un budget dédié à la couverture des élections municipales et départementales, législatives et présidentielles.



Ce manquement peut être compréhensible dans une certaine mesure, l’affectation des ressources financières attendues étant une compétence exclusive des autorités gouvernementales.



En raison des performances de l'APS, de ses recettes commerciales et de la bonne tenue de ses finances, tant revendiquées par la Direction générale, le personnel s’attendait à juste titre à un préfinancement de la campagne électorale par l’agence, qui pouvait prétendre à un remboursement des fonds décaissés, comme l’a fait l’une des entreprises exerçant une mission de service public de l’information sous la tutelle de l’État.



Ce qui n'est ni compréhensible ni acceptable en revanche, c'est l'utilisation des moyens de l'APS au profit de l'un des candidats, Monsieur Amadou Ba, au détriment de ses adversaires. Le Directeur général de l'APS a pris et exécuté l'inéquitable décision qui a consisté à utiliser des moyens humains et matériels appartenant à l'agence pour soutenir la campagne électorale de M. Ba.



L'utilisation des moyens de l'APS au profit d'un candidat et aux dépens des autres est une décision partisane et injuste, que nous déplorons.



Elle est d’autant plus déplorable que c’est la première fois qu’un Directeur général de l'agence pose un tel acte.



Elle est regrettable aussi parce que la section Synpics et le collège des délégués du personnel avaient déjà dénoncé un tel procédé dans un mémorandum remis au Directeur général, le 21 décembre 2023.



Il est toutefois réjouissant de constater que ces manquements n’ont jamais déteint sur la ligne éditoriale, le centre névralgique de l'agence, qui ne cesse de veiller à la diversité des opinions.