Couverture Sanitaire : 1 600 agents enrôlés à Saint-Louis

16/11/2025

Plus de 1 500 agents de santé, dont 500 exerçant à l’Hôpital régional de Saint-Louis et plus de 1 100 au sein du District sanitaire, ont été enrôlés à l’occasion de la signature d’une convention entre l’Agence Sénégalaise de la Couverture Sanitaire Universelle (SEN-CSU) et les structures sanitaires de la ville.





Cette étape s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à renforcer l’accès aux soins du personnel de santé.



La cérémonie, tenue en présence du gouverneur de la région, a réuni le Dr Sèga Gueye, Directeur de la SEN-CSU, et le Dr Elhadj Sader Top, Directeur de l’Hôpital de Saint-Louis.





La convention signée marque une « avancée majeure » dans la politique sociale de l’établissement hospitalier.



Elle garantit désormais aux agents une prise en charge médicale unifiée, harmonisée et accessible dans l’ensemble des hôpitaux du pays, renforçant leur protection et sécurité sanitaire, selon les responsables.



M.S/NDARINFO





