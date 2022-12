Cour des Comptes: Un rapport qui risque de finir sous le coude de Macky Sall

21/12/2022 07:44

« Quelle suite donner au rapport de la Cour des comptes ? » est la question qui taraude l’esprit de bon nombre de sénégalais. Chaque jour, la presse fait état de manquement dans la gestion des fonds forces Covid 19. Selon Alioune Tine, et Moundiaye Cissé respectivement fondateur d’Afrikajom center et de l’Ong 3D, il faut des sanctions à hauteur de la faute.



Ce énième rapport risque de se retrouver sous le coude du président de la République. Telle est l’inquiétude de Alioune Tine. Interpellé sur la question des scandales et détournements de fonds sans suite connue, Alioune Tine estime qu’il faut que Macky réagisse car ayant connu une période d’unité de la république des sénégalais face à cette épidémie. « Il avait tendu la main à tout le monde et des vies ont été emportées à cause de cette pandémie. Il faut face à ce scandale qui est innommable qu’il demande des poursuites car la Cour des comptes, l’Ige, l’Armp font la Une des journaux », se désole-t-il.