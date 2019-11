Coupe du Sénégal : ASCVD vs SLBC ce samedi, une finale à plusieurs enjeux

L’ASC Ville de Dakar affronte le Saint Louis Basket Club ce samedi en finale de la coupe du Sénégal. Une fête pour clôturer la saison 2019, mais avec plusieurs enjeux.

Après son titre de champion acquis la semaine dernière, l’ASCVD voudra certainement réaliser le doublé pour clôturer en beauté un saison aboutie. Mais ce ne sera pas facile face à une équipe du Saint Louis Basket Club qui cherche à sauver sa saison après l’élimination en playoffs. Mais une chose est sure, le duel sera serré, du moins ce que les observateurs pensent.



Cependant, chacune des deux équipes devra composer avec des absences majeures. Ville de Dakar a à perdu Aicha Sidibe et Mbaya Sembene, en plus de la meneuse Elma Malou qui devrait voyager. Au SLBC, Birahim Gaye fera sans ses deux Maliennes Adama Coulibaly et Hawa Traore, en plus de Ndoumbe Mbodj, partie en Chine pour les championnats du monde universitaires de basket 3×3.



Basketsenegal