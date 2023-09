Côte d’Ivoire : une mystérieuse maladie cause 7 morts et 59 hospitalisations

19/09/2023 15:37

Sept personnes sont mortes dimanche 17 septembre dans un village du centre de la Côte d'Ivoire proche de Bouaké, où cinquante-neuf autres ont été hospitalisées en raison d'une maladie d'origine encore inconnue, ont déclaré lundi à l'AFP des sources hospitalière et locale. Cinq personnes sont décédées au CHU de Bouaké et deux à Niangban, village situé à une trentaine de kilomètres au sud, a indiqué une source hospitalière.





Nous avons au total 59 (personnes) hospitalisé(e)s» au CHU de Bouaké, «majoritairement des enfants et quelques adolescents», a ajouté cette source, précisant que les symptômes de la maladie sont des «vomissements» et des «diarrhées». «Ceux qui sont morts» ont entre 5 et 12 ans, a confirmé le chef du village de Niangban, Emmanuel Kouamé N'Guessan. Il a rapporté qu'«une cinquantaine de personnes» étaient «au CHU de Bouaké».



Contamination alimentaire ?

Dimanche, un aide-infirmier l'a informé que des enfants étaient «en train de mourir», a-t-il raconté. Un proche du chef, Célestin Kouadio Koffi, a indiqué que selon des rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination. Zitanick Amoin Yao, la mère de la première victime, a affirmé avoir acheté de la bouillie qu'elle a donnée à son fils. Après une envie d'aller aux toilettes, dit-elle, «il a commencé à vomir quand je lui ai donné le médicament qu'on m'a donné à l'hôpital de Djébonouan». «Nous sommes retournés à l'hôpital et ils nous ont dit d'aller au CHU de Bouaké, c'est là-bas qu'il est mort à l'âge de trois ans», a-t-elle raconté. Agnès Aya Konan a également perdu sa fille. Elle refuse d'accuser la vendeuse, indiquant cependant que ses enfants ont consommé la même bouillie dimanche.



En février, dans le village de Kpo-Kahankro, également proche de Bouaké, deux personnes ont été condamnées à cinq ans de prison après une contamination au clostridium, bactérie qui avait fait 16 morts selon un bilan officiel, 21 selon les villageois.



