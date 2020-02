Coronavirus : « un cas suspect » à l’aéroport de Conakry

Le cas suspect est un citoyen d’origine Bangladesh, a indiqué le Directeur général de l’ANSS.



«Hier dans la soirée, nous avons un citoyen, asiatique, mécanicien de profession de la République du Bangladesh qui était en séjour en Guinée depuis 6 mois qui a fait un déplacement vers le Sénégal où il a été invité à réparer un engin. Il a fait quatre(4) jours dans ce pays et c’est au retour qu’il a commencé à faire de la fièvre et de la toux. Et grâce à nos dispositifs mis à l’aéroport, la camera thermique a senti qu’il faisait de la fièvre et a donc alerté nos agents qui sont a l’aéroport. C’est ainsi qu’il a été isolé dans notre chambre qu’on a préparé à l’aéroport » explique Dr Sakoba Keita.



Dr Sakoba précise également que ce cas suspect a été directement conduit au centre de traitement de Nongo où il a fait l’objet d’examen minutieux par des infectiologues.



Nous y reviendrons

Moise Rama Fils