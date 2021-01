Coronavirus: un autre pays africain approuve l’utilisation du vaccin russe Spoutnik V

Les autorités guinéennes ont annoncé, vendredi, l’approbation du vaccin russe anti-Covid-19, Spoutnik V, pour un usage local, rapporte Reuters, citant l’annonce des autorités sanitaires et le fonds souverain russes. La Guinée devient ainsi le deuxième pays africain à sauter le pas.



Selon les informations, la Guinée serait en pourparlers avec la Russie, pour se procurer environ deux millions de doses du vaccin Spoutnik V, afin de lancer une campagne de vaccination de grande envergure. Après donc l’Algérie qui était le premier pays africain à approuver le vaccin russe, c’est la Guinée qui lui emboîte le pas. Les Territoires palestiniens, le Venezuela, la Serbie et l’Argentine ont également approuvé l’utilisation du vaccin Spoutnik V.





Cette annonce intervient dans un contexte où la plupart des doses de vaccins dans le monde a été accaparée par les pays riches qui s’offrent la priorité, en laissant pour compte, les pays pauvres. La plupart des habitants du continent s’appuiera sur COVAX, un programme mondial codirigé par l’Organisation mondiale de la santé, qui vise à fournir au moins 2 milliards de doses de COVID-19 dans le monde, cette année, dont au moins 1,3 milliard vont aux pays les plus pauvres.



L’Algérie a lancé, samedi, la campagne de vaccination de masse avec le vaccin russe, juste 24 heures après l’avoir reçu. Le vaccin Spoutnik V n’a pas été approuvé par l’OMS, bien que les développeurs aient demandé l’approbation. Outre le Vaccin russe, quatre autres sont les plus aboutis à l’étape actuelle. Il s’agit de ceux de Pfizer, d’AstraZenec, de Moderna et de Sinopharm.