Coronavirus : les maîtres coraniques de Saint-Louis rejoignent la bataille (vidéo)

Dans une déclaration faite, dimanche, les maîtres coraniques, membres de l’Association des Frères pour la Coopération et l’Entraide au service du Coran (AFCESS) annoncent leur décision de se plier à la décision du président Macky SALL de fermer les établissements scolaires et les universités pour une 3 semaines. « Nous nous conformons parfaitement à cette décision et nous fermons les daaras pour cette la période », ont-ils dit. « Cette démarche facilitera une bonne maitrise de la pandémie à l’intérieur du territoire », ont-ils ajouté. Les maîtres coraniques ont par ailleurs formulé des prières pour la stabilisation de la situation du Covid-19 dans le pays et à travers le globe, en invitant les musulmans au Pardon et au retour vers leur Créateur.