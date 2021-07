Coronavirus : le Sénégal enregistre un record journalier de 529 nouveaux cas

11/07/2021 22:59

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué dimanche avoir recensé 4 décès et 529 cas positifs supplémentaires de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, le plus grand nombre de contaminations enregistré en une journée depuis le début de l’épidémie dans le pays.





Les nouvelles infections ont été détectées sur la base de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.715 individus, correspondant à un taux de positivité de 19, 45 %, relève le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.





Le document parvenu à l’APS signale que 188 parmi les nouvelles contaminations étaient des cas contacts jusque-là suivis par les services sanitaires, les 341 autres étant issus de la transmission communautaire.





Avec 282 cas, la capitale et sa région concentrent l’essentiel de ces nouvelles infections réparties entre les départements de Dakar (165), Pikine (26), Keur Massar (8), Rufisque (59) et Guédiawaye (24).





Le reste des cas issus de cette forme de transmission à l’origine méconnue des services sanitaires a été détectée dans les localités de Saint-Louis (11), Mbour (8), Thiès (8), Tivaouane (7), Popenguine (5), Joal (4), Bignona (2), Kolda (2) et un dans chacune des villes de Dagana, Dahra, Fatick, Kaolack, Ndoffane et Ziguinchor.





Le ministère de la Santé a dans le même temps assuré que 106 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 16 autres étaient encore placés en réanimation après l’aggravation de leur état de santé.



Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 sur son territoire, le Sénégal a officiellement déclaré 46.175 cas d’infection au nouveau coronavirus. Parmi les individus ayant contracté le virus, 42.308 ont depuis recouvré la santé, 1.194 ont perdu la vie et 2.672 sont encore sous traitement.





Par ailleurs, 580.550 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin à la date du 10 juillet 2021, dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus lancée le 23 février dernier par le gouvernement sénégalais, a-t-on appris par la même source.





APS