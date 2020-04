Coronavirus : le Sénégal enregistre un deuxième décès

Un peu plus de 24 heures après le décès du célèbre Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille, des suites du Coronavirus, le Sénégal vient d’enregistrer son deuxième cas de décès.



Selon des informations obtenues par Emedia.sn, la victime est une dame, âgée d’un peu plus de cinquante ans. Tout comme Pape Diouf, elle était internée au centre de traitement et d’isolement aménagé au sein du Service des Maladies infectieuses et tropicales (SMIT) de l’hôpital Fann.



À la date de ce vendredi, 3 avril 2020, le bilan est de 207 cas positifs recensés depuis l’apparition du coronavirus à Covid 19 au Sénégal (premier cas déclaré le 2 mars dernier).



66 parmi ces cas ont été déclarés guéris et désormais, 138 patients sont officiellement en traitement dans les différents centres d’isolation mis en place par les autorités sanitaires dans plusieurs villes du pays (Dakar, Diamniadio, Touba, Thiès, Ziguinchor). En dehors des deux cas de décès, il y a un autre patient, un cas grave, qui a été évacué hier, jeudi en France.



