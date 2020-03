Coronavirus : le Maroc touché, 5 nouveaux cas en Belgique, le nombre d'infectés monte à 188 en Allemagne

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus a été révisé lundi soir à 27 au Canada, soit onze de plus par rapport aux chiffres communiqués antérieurement.



Le Maroc a quant à lui annoncé son premier cas dans la soirée de lundi. Ceci sur fond d’un bilan en forte hausse en Corée du Sud et d’une diminution des infections en Chine.



Mardi 3 mars, le nombre total de personnes infectées par le coronavirus en Corée du Sud a dépassé la barre des 5.000 avec 477 nouveaux cas recensés par les autorités.



Ce pays reste le plus touché par la nouvelle pneumonie après la Chine, laquelle, par contre, constate une baisse importante des contaminations depuis le mois de janvier. Selon les autorités sanitaires chinoises, seulement 125 nouveaux cas ont été répertoriés mardi, le nombre total à travers le pays dépassant tout de même les 80.000.



- 11 nouveaux cas ont été confirmés au Canada dans la soirée du 2 mars, ce qui porte le bilan à 27



- Le tout premier cas a été recensé au Maroc, également dans la soirée du 2 mars



- La République tchèque annonce un 4e cas de coronavirus



- Le Japon a détecté mardi son premier cas de coronavirus dans la préfecture d’Oita, sur l’île de Kyushu



- Le ministre ukrainien de la Santé a fait état le 3 mars du premier cas détecté en Ukraine, selon Reuters. Il s’agit d’un homme qui rentrait d'Italie via la Roumanie



- Le SPF Santé Publique a fait état ce 3 mars de cinq nouveaux cas en Belgique, dont un à Bruxelles, deux en Wallonie et deux en Flandre, selon RTL Info.



- L'Autriche a recensé 18 cas confirmés de coronavirus, rapporte la station radio Ö1. Auparavant, 14 cas avaient été signalés.



- Le nombre de cas de coronavirus confirmés en Allemagne a été révisé ce 3 mars à 188, selon l'Institut Robert Koch. 13 États fédérés d'Allemagne sont actuellement touchés.



- Les autorités sanitaires canadiennes ont demandé le 2 mars aux voyageurs venant d'Iran, l'un des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus, de s'isoler volontairement chez eux pendant 14 jours même s'ils ne présentaient aucun symptôme, selon l'AFP.



- Le Président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi «la guerre» au coronavirus et a placé des agences gouvernementales en état d'alerte permanent, alors que le nombre total de cas avoisine désormais les 5.000. Il a annoncé que son gouvernement injecterait plus de 22,5 milliards d'euros pour aider l'économie à faire face à cette «grave» situation.



- Le Pape François a été testé négatif au coronavirus, selon Reuters. Le Vatican n'a pas encore commenté.



- La Chine a fait état ce 3 mars de sept cas de coronavirus détectés chez des personnes rentrées la semaine dernière d'Italie, ce qui renforce les craintes d'une recontamination de ce pays d'où est partie l'épidémie, selon l'AFP citant les autorités locales. Ces cas ont été recensés dans la province du Zhejiang (est du pays).