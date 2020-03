Coronavirus : la Mauritanie interdit certains étrangers d’entrer du territoire

La Mauritanie a décidé aujourd’hui d’empêcher l’entrée temporaire du territoire des citoyens de 4 pays dans lesquels le coronavirus est propagé. Les pays concernés sont la Corée du Sud, la Chine, l’Iran et l’Italie.



Le bilan au niveau national de la chine est de 2.981 morts, avec plus de 80.200 personnes infectées au total. Ont été recensés 115 nouveaux cas dans la province centrale du Hubei, épicentre de l’épidémie où le virus est apparu pour la première fois en décembre, et seulement quatre ailleurs dans le pays.



La Corée du Sud, qui est le pays le plus touché par l’épidémie après la Chine a répertorié mercredi 142 nouveaux cas de coronavirus, soit une hausse nettement inférieure à celle de mardi, mais qui porte le total des cas constatés dans le pays à 5.328.



Le ministère iranien de la santé a annoncé lundi 523 cas et 12 nouveaux décès portant le nombre total de morts depuis le début de l’épidémie à 66.



Les autorités sanitaires italiennes ont annoncé près de 500 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus en 24 heures. Depuis le début de l’épidémie, près de 1.700 personnes ont été testées positives. Elles étaient 1.128 samedi et 888 vendredi.



L’Italie a connu aussi cinq nouveaux décès le début de la semaine, pourtant le bilan des morts à 34.