Coronavirus : la France décrète l'état d'urgence sanitaire

Édouard Philippe a présenté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi visant à permettre au gouvernement d’instaurer un état d’urgence sanitaire. Un projet de loi présenté ce jeudi devant le Parlement qui reprend ses travaux. L’exécutif veut avoir les moyens de réagir rapidement et massivement en limitant la liberté de circulation.