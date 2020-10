Coronavirus: la Belgique passe à «un confinement plus sévère»

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, a décidé un « confinement plus sévère », évoquant « des mesures de la dernière chance » pour tenter de ralentir la pandémie, a annoncé vendredi 30 octobre, le Premier ministre Alexander De Croo. Les mesures, détaillées lors d'une conférence de presse, incluent notamment à partir de lundi et pour « au moins un mois et demi », la fermeture des commerces « non essentiels » et l'obligation du télétravail pour les entreprises où il est possible.