Coronavirus: l'armée russe dépêche une centaine de virologues en Italie

La Russie a annoncé ce dimanche 22 mars l'envoi d'une centaine de virologues militaires « expérimentés » en l'Italie. Un premier avion de l'armée russe est actuellement en route pour Rome. Ces spécialistes des épidémies et infirmières sont originaires de trois bases militaires russes.