Coronavirus : l’Équateur débordé, des centaines de cadavres recueillis dans des logements

Près de 800 cadavres ont été recueillis dans des habitations privées de Guayaquil par la police et l’armée afin d’endiguer la pandémie.



Guayaquil, la capitale économique de l'Équateur, est devenue l'une des villes d'Amérique du sud les plus touchées par la pandémie de coronavirus . Sa province recense 73 % des 7 500 cas officiels que compte le pays. « Nous voyons tomber nos morts en silence chaque jour, résume Cynthia Viteri, maire de la cité de 2,2 millions d'habitants, qui borde l'océan Pacifique. Ici, ce n'est pas seulement le système sanitaire qui s'est effondré, mais aussi les services funéraires et les morgues ».