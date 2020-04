Coronavirus et Mendicité : À Saint-Louis, le comité de sécurité se dresse (vidéo)

Le comité de sécurité veille au respect des mesures de l’état d’urgence et des arrêtés pris par le Gouverneur pour prévenir la propagation du Covid-19. Ce matin, des parties prenantes de cette cellule se sont rendues au marché de SOR pour jauger l’effectivité des dispositions. Mme Mariama Traoré NGOM a appelé à un meilleur respect du port des masques en saluant l’observation par certains, de la distanciation sociale. Elle s’est insurgée, toutefois, contre la persistance de la mendicité des talibés. Certains s’adonnent aux métiers de porteurs dans les lieux de vente. Pour faire face à cette violation, une synergie entre la Police et la Gendarmerie va sévir. Les maitres coraniques auteurs de ces agissements seront identifiés et sensibilisés sur le danger.