Coronavirus aux États-Unis : 90.000 cas recensés en 24 heures, un record

Les autorités américaines ont enregistré 1.021 décès et 91.290 nouveaux cas entre mercredi et jeudi 29 octobre. Plus de 220.000 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

C’est un triste record journalier que les autorités sanitaires américaines ont enregistré. Jeudi 29 octobre, les États-Unis ont franchi pour la première fois la barre des 90.000 nouvelles infections au coronavirus, selon un comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Samedi, un record de contaminations avait fait état de 88.973 cas en une seule journée.



Les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde, font face à un regain de l’épidémie de Covid-19. 1.021 décès et 91.290 nouveaux cas ont été enregistrés entre mercredi et jeudi. Au total, 228.625 personnes sont décédées et 8,94 millions de cas de contamination ont été comptabilisés.



À cinq jours de l'élection présidentielle, l'épidémie reste un angle d’attaque pour convaincre les électeurs américains. Le candidat démocrate Joe Biden a dénoncé à plusieurs reprises la gestion de la crise sanitaire par son rival Donald Trump qui a systématiquement minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus.