Un travailleur du Port Autonome de Dakar, présentant des signes évocateurs de la pandémie due au Covid-19 a été testé positif le Vendredi 3 Avril 2020. Selon le ministère de la Santé et de l’action sociale, il s’agit là d’une transmission communautaire, probablement contractée en dehors de son lieu de travail, dans la mesure où l’employé en question était en arrêt de travail depuis le 28 mars 2020.



Toutefois, il a été aussitôt pris en charge par le ministère et admis à l’hôpital de Diamniadio pour y recevoir des soins appropriés, et les autorités du Port Autonome de Dakar ont été rapidement informées par le Msas et une collaboration a immédiatement débuté pour établir l’ensemble des sujets contacts. Au niveau de sa famille, les différents contacts ont été identifiés et des investigations et prélèvements effectués (19 prélèvements au total). Les cas contacts de l’entourage familial ont tous été transférés dans des réceptifs hôteliers pour un suivi pendant 14 jours.



S’agissant des cas contacts au niveau du port, ils ont été identifiés et font l’objet d’un confinement et d’un suivi journalier. Les locaux qu’il a eus à fréquenter ont commencé à être désinfectés.



En outre, Le Directeur Général Aboubacar Sadekh Bèye a rappelé dans un communiqué que le Port autonome de Dakar a entamé très tôt une vaste campagne de sensibilisation sur le Covid-19, au profit de son personnel et de toutes les parties prenantes.



Maguette Ndao

Dakarmatin