Coronavirus au Sénégal : 11 nouveaux cas positifs, ce dimanche

11 nouveaux cas testés positifs au coronavirus. C'est le bilan de ce dimanche de l'Institut Pasteur de Dakar communiqué aux services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Selon le directeur de cabinet et porte-parole dudit ministère, 85 tests ont été effectués. Il s'agit de 6 cas importés et 5 sont des cas contacts suivis à l'hôpital.



Au total, 67 cas sont confirmés positifs à la Covid-19. A noter que 62 patients sont encore sous traitements et 5 sont guéris.



Par ailleurs, le ministre a encouragé le personnel médical et a rappelé aux populations le respect des mesures de prévention.



