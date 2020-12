Coronavirus : Voici la première femme noire qui a accepté de se faire vacciner

Une soignante new-yorkaise est devenue lundi la première personne a recevoir le vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le virus. La campagne de vaccination a ainsi commencé dans une poignée d’hôpitaux, qui ont administré les premières doses du vaccin développé par l’alliance Pfizer-BioNTech.