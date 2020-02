Coronavirus : Un suivi psychologique pour les étudiants sénégalais de Wuhan

Les étudiants sénégalais de Wuhan, épicentre de l'épidémie du coronavirus, seraient traumatisés par la situation qu'ils vivent en ce moment. Cependant, ils bénéficient d'un suivi psychologique par téléphone, de même que leurs parents.



Un suivi qui, depuis lors, est satisfaisant, selon Dr Abou Sy, responsable de la Cellule psycho-sociale du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



"Pour l'instant, les étudiants avec qui je suis arrivé à entrer en contact, sont dans un état psychologique satisfaisant. Après des entretiens que nous avons eus, la situation psychologique est assez stable. Il n'y a pas mal d'entre eux qui commencent à réaliser que cet état d'isolement est déjà pour leur propre bien. Et dès l'instant qu'ils s'approprient cela, ça leur permet de mieux vivre cette situation".



Par ailleurs, depuis l'annonce de l'épidémie de coronavirus, les parents sont inquiets. C'est pourquoi le Dr Abou Sy, psychologue et psychiatre, échange régulièrement avec eux. "C'est une situation qui est difficile pour eux (les parents d'étudiants). C'est pourquoi d'ailleurs, nous proposons de les accompagner et faire en sorte qu'ils sortent de cet épisode".



D'après la Rfm, l'équipe qui suit ce traitement est composée d'un psychiatre, de psychologues et d'assistants sociaux désignés par le ministère de la Santé qui gère tous les aspects de l'épidémie du coronavirus.



SENEWEB