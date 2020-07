Coronavirus: Trump défend désormais le port du masque comme un geste « patriotique »

Alors qu’il rejetait encore le port du masque contre le Covid-19 il y a quelques semaines, Donald Trump a bien changé d’avis. Apparu masqué pour la première fois le 11 juillet, le président américain a publié sur Twitter un plaidoyer en faveur de cette mesure barrière, lundi 20 juillet. Donald Trump présente maintenant le port du masque comme un geste « patriotique ».