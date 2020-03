Coronavirus : Macky décrète une serie de suspension

C’est officiel ! Tous les évènements et grands rassemblements publics sont désormais interdits sur l’étendue du territoire sénégalais. C’est ce qui ressort des recommandations faites lors du Conseil présidentiel d’urgence sur le coronavirus convoqué par le chef de l’Etat Macky Sall, ce samedi, au palais en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, d’autres membres du gouvernement et des responsables des forces de défense et de sécurité, tous membres du comité de gestion des épidémies.



«J’ai décidé de l’interdiction pour une durée de 30 jours de toutes les manifestations publiques», a-t-il déclaré annonçant dans la foulée la «suspension des enseignements dans les écoles (du primaire à l’université) pour une durée de trois semaines, à partir de ce lundi».



Le chef de l’Etat a en outre exigé le renforcement des contrôles sanitaires systématiques au niveau des frontières.



Les bateaux de croisières sont eux aussi interdits d’entrer au Sénégal, par le président de la République Macky Sall. Qui annonce en même temps la "suspension des procédures des pèlerinages musulman et chrétien





Par ailleurs, la célébration de la fête de l'indépendance est également annulée. Ainsi, à la place du traditionnel défilé du 4 avril, Macky Sall annonce une prise d’armes au niveau du palais présidentiel.



Beaucoup autres mesures ont été prises lors de cette rencontre de haut niveau pour, dit-on, endiguer cette maladie qui est en train de gagner du terrain dans le pays.



A rappeler qu’une vingtaine de cas confirmés de coronavirus ont été recensés au Sénégal, selon le dernier bilan publié vendredi 13 mars par les autorités sénégalaises.



La plupart des cas ont été recensés à Touba, la ville la plus peuplée du pays après Dakar. Une dizaine de cas déclarés positifs à Touba découlent de la contamination d’un émigré rentré récemment d’Italie, a rappelé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à l’ouverture du conseil présidentiel.



L’épidémie a fait plus de 5.300 morts dans le monde, d’après e dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé (Oms).