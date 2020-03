Coronavirus : Les passagers" filtrés" à Diass avant de s’envoler pour les aéroports régionaux

L’Agence des aéroports du Sénégal (ADS) annonce dans un communiqué avoir mis en place, depuis le 27 janvier 2020, un système de contrôle et d’information des aéroports régionaux, pour détecter les cas suspects de coronavirus.

‘’L’Agence des aéroports tient à signaler qu’elle a, dès le 27 janvier 2020 (…) mis en place un système de contrôle et d’information au niveau des aéroports régionaux, et particulièrement celui de Cap Skirring (sud), qui accueille des vols internationaux en provenance de Paris’’, affirme le communiqué.



Selon le texte reçu du service de communication de l’ADS, ce dispositif a été installé avec l’aide des ‘’autorités sanitaires civiles et militaires’’.



Les passagers ‘’sont (…) filtrés à l’aéroport de Diass (ouest)’’, avant de s’envoler pour les aéroports régionaux de Saint-Louis (nord), Tambacounda (est) et Ziguinchor (sud), où ‘’des mesures idoines’’ ont été prises par les services sanitaires et aéroportuaires, assure l’ADS.



Les aéroports des trois régions déjà citées ‘’peuvent accueillir de manière ponctuelle des vols en provenance [des pays] de la sous-région’’, ajoute le communiqué.



‘’L’Agence des aéroports du Sénégal a mobilisé tous les commandants des aéroports régionaux pour la mise en œuvre de dispositifs adéquats, la prise en charge d’éventuels patients et, le cas échéant, de cas confirmés’’ de coronavirus, annonce la même source.



A l’aéroport de Cap Skirring, ‘’qui a très vite réagi dès l’annonce des premières victimes du virus’’, le système de surveillance mis en place est constitué du médecin du Club Med, du commandant et du chef de la sécurité incendie dudit aéroport, du principal responsable local de la Police des frontières et d’un représentant des hôteliers, selon le communiqué.



‘’La mise en place de ce dispositif exceptionnel par l’Agence des aéroports du Sénégal ira crescendo. Tous les aéroports régionaux du Sénégal (…) sont aujourd’hui particulièrement vigilants pour faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle’’, assure l’ADS.



Le ministre de la Santé a confirmé lundi l’existence d’un premier cas de coronavirus à Dakar.



Il s’agit d’un Français qui a été contrôlé positif à l’Institut Pasteur de Dakar, selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Marié et père de deux enfants, l’homme a été mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de Fann, à Dakar.



‘’Il a séjourné à Nîmes et dans une station de ski située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 13 au 25 février’’, a précisé M. Sarr.



Selon lui, le patient est rentré au Sénégal le 26 février, à la fin de ses vacances.



Le coronavirus continue à se propager dans le monde.



L’épidémie a fait plus de 3.000 morts et plus de 90.000 infections dans une soixantaine de pays, selon l’Organisation mondiale



APS