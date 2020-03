Coronavirus : L'association des consommateurs en guerre contre les commerçants profitards

Notre pays est secoué ces derniers temps par l'épidémie du coronavirus qui continue de créer la psychose et la peur du côté des sénégalais. Malheureusement, pour certains, c'est un moment opportun de développer leurs affaires avec récemment l'augmentation au triple du prix du gel hydro alcoolique très prisé pour le lavage des mains.



Pour d’autres, c'est l'occasion d'augmenter les prix des denrées alimentaires prétextant des pénuries causées par le coronavirus. Nous les appelons à une reprise de conscience patriotique et a arrêter ces pratiques qui ne nous honorent pas.



Un client nous a saisi pour ces faits et immédiatement Nous avons personnellement alerté le service régional du commerce qui fera un tour au niveau des différents marchés pour les traquer.



Et Quiconque profitera du Coronavirus pour augmenter les prix sera dénoncé et puni par la loi..

L'heure est à l'Union des coeurs et des esprits pour engager et gagner le combat contre le coronavirus.



L'association des consommateurs invite ainsi tous les commerçants au respect strict des prix homologués par le ministre du commerce et à l'application des mesures d'hygiène édictés par le ministère de la santé pour une meilleure prévention contre le coronavirus. Un peuple, Un but, Un combat, tel doit être la devise durant ces moments de panique et de peur. Le Sénégal, est notre pays et son devenir nous interpelle.



Zahir Fall

Coordonnateur de l'Union Nationale des consommateurs du Sénégal - Zone Saint-Louis