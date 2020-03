Coronavirus: Hong Kong interdit les non-résidents et limite les ventes d'alcool

À partir de ce mercredi 25 mars, Hong Kong interdira à tous les non-résidents d'entrer sur son territoire après une récente hausse des cas de contamination au coronavirus. Une annonce ce lundi 23 mars de la cheffe de l'exécutif, Carrie Lam, qui a également ordonné à tous les restaurants et bars de ne plus servir d'alcool.