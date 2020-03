Coronavirus : Grand-Yoff enregistre son premier cas

La populeuse commune de Grand-Yoff vient d'enregistrer son premier cas de coronavirus. Le malade a été pris en charge à Samu municipal.



Les tests ont été effectués il y a quelques jours et le patient évacué à Fann à bord d'une ambulance. Les tests sont revenus positifs.



Le maire Madiop Diop s'est rendu d'ailleurs ce matin à Samu municipal, d'après son chef de cabinet, Bassirou Samb. Après une réunion hier avec le corps médical, il a doté le personnel de combinaisons, gels hydro alcoolique et gants.



"Nous avons aussi impliqué les "badiénous gokh" (marraines de quartier). Nous avons également demandé à tous les imams de réserver leur prêche exclusivement à la sensibilisation sur la maladie".



Pour plus de détails sur le malade, Bassirou Samb nous renvoie auprès du médecin chef. Mais son téléphone sonne dans le vide depuis ce matin. On sait cependant qu'il s'agit d'un cas importé.



SENEWEB