Coronavirus – Centre Olivier Grouès : des kits d’hygiène et des denrées alimentaires remis aux sourds-muets (vidéo)

En vue d’assister les élèves sourds-muets issus de familles défavorisées dans le contexte de menace liée au Coronavirus, des produits phytosanitaires et des denrées alimentaires ont été mis à leur disposition. L’opération humanitaire a été déroulée grâce à la générosité de l’association FIDEI. Du réconfort et du soulagement accordé aux pensionnaires, un geste fortement magnifié par la direction de l’école et les parents d’élèves à travers le comité de gestion. Celui-ci a exprimé à l’occasion de la cérémonie de distribution des dons, toute sa gratitude à l’association et au président Olivier Grouès.