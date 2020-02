Coronavirus : Avec plus de 800 morts, l'épidémie devient plus mortelle que le Sras

Après l’annonce de nouveaux décès liés au coronavirus, le bilan fait état de 811 victimes dans le monde. Ainsi, l’épidémie de coronavirus est devenue plus meurtrière que celle du Sras. 774 personnes sont mortes lors de l’épidémie de 2002-2003.