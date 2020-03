Coronavirus: Abdoulaye Diouf Sarr retrace le parcours du Français qui a débarqué au Sénégal le 26 février

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a apporté des précisions sur le cas confirmé de Coronavirus au Sénégal. Avant de retracer le parcours du Français jusqu'au Sénégal.



Il s'agit d'un individu français, marié et père de deux enfants, il séjournait au Sénégal depuis presque de deux ans. Sur la période du 13 au 25 février. il s’est rendu en France précisément à Nimes. Il est revenu au Sénégal le 26 février dernier. Les résultats effectués par l’institut pasteur sont avérés, il y a bel et bien un cas positif.



"Il s’agit d’une procédure que le pays est obligée de faire dans le cadre d’une bonne information et dans la transparence.

La cellule d’alerte du ministère de la Santé et de l’Action sociale a eu l’information, d’un centre médical privée, qu’un individu de nationalité française a débarqué au Sénégal le 26 février présentant ainsi une température de 39°, mal à la gorge et à la tête."



Une équipe a été vite dépêchée sur les lieux et des tests ont été effectués. Mais, il a aucune inquiétude majeure, les moyens sont mis en dispositions. L’organisation mondiale de la santé a été informée. Le ministre de la Santé a appelé l’ensemble de la pollution à la sérénité, ajoutant que "nous pouvons faire confiance à notre système de santé".



Pressafrik