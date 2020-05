Coronavirus : 65 contacts d’un patient placés en quarantaine à Fatick

Soixante-cinq personnes ayant été en contact avec un patient du coronavirus détecté à Ndiaye-Ndiaye, un quartier de la commune de Fatick (centre) ont été placées en quarantaine pour les besoins d’un suivi médical et d’une prise en charge psychosociale, a appris l’APS lundi de source médicale.



‘’Parmi ces contacts recensés et suivis 34 habitent dans une même concession au quartier Ndiaye-Ndiaye. 11 autres ont été recensés dans une autre concession voisine et 20 proviennent de concessions dispersées du même quartier’’, a confié à l’APS la même source.



‘’Ces cas contacts suivis seront mis en quarantaine durant 14 jours ou en quatorzaine et bénéficieront d’une assistance sociale, d’un suivi médical quotidien pour voir s’ils n’ont pas contracté la maladie et d’un suivi psychologique’’, a-t-elle ajouté.



‘’Parallèlement à ces dispositions sanitaires destinées à limiter la propagation de la maladie dans la commune de Fatick, poursuit-elle, des activités communautaires de sensibilisation autour des gestes barrières seront organisées dans la commune de Fatick, particulièrement au quartier Ndiaye-Ndiaye’’.



Agé de 55 ans, le premier patient testé positif au coronavirus dans la commune de Fatick est interné depuis dimanche au centre de traitement de l’hôpital régional de Fatick où il a démarré son traitement lundi après un bilan pré-thérapeutique.



L’individu s’activant dans le secteur du transport en commun, est polygame et père de quatre enfants.



Il avait été suspecté et isolé samedi au poste de santé de Ndiaye-Ndiaye où il avait fait l’objet de prélèvements revenus positifs dimanche d’un laboratoire de l’institut Pasteur déployé à Touba.

APS