« Corona Dégage », la nouvelle trouvaille de Frapp

« Corona Dégage ! » : c'est la campagne lancée le par le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp) pour barrer la route à la pandémie (Coronavirus).



Dans un communiqué, le FRAPP a d’abord pris acte des mesures prisespar les autorités contre le Coronavirus. Et demande au président Macky Sall de réunir les conditions d’un dépistage à large échelle, d’une prise en charge intégrale des patients, d’un confinement à domicile de toutes personnes vivant dans les poches d’éclosion, de voter une loi de finance rectificative augmentant le budget du ministère de la Santé et de l’action sociale, d’augmenter les centres de mise en quarantaine , de lancer, la mise sur pied d’unités de virologie nationales, de rendre disponibles les produits, d’avoir une réponse sanitaire panafricaine au coronavirus.



Pour le FRAPP, les ressources du pays doivent bénéficier à tous et surtout en période d’épreuve. Et c’est pourquoi, la plateforme demande à l’Etat d’augmenter le budget du ministère de la Santé et de l’action sociale qui a connu une baisse de 7% de 2019 à 2020.



Les camarades de Guy Marius Sagna ont invité le collectif Noo Lank et Aar li nu bokk à la mise sur pied d’un comité national de crise citoyen pour suivre l’évolution de la situation mais aussi et surtout être à l’avant-garde de la lutte citoyenne contre le coronavirus.



En attendant, renseigne le communiqué, le FRAPP lance la campagne « Corona dégage ! » comme contribution à la lutte. Non sans appeler tous les révolutionnaires ainsi que ses sympathisants, les populations à se mobiliser pour barrer la route au coronavirus. Les activistes invitent aussi les citoyens à assumer pleinement leur devoir individuel face au corona virus. « Ne doivent triompher aujourd’hui ni égoïsme ni concurrence. Mais solidarité, complémentarité, responsabilité », disent-ils.