Convergence des cadres républicains: Moustapha Diakhaté dénonce "10 ans de fourvoiement"



La convergence des cadres républicains a organisé un panel de haut niveau, ce samedi. Une tribune offerte au président de République pour se prononcer sur les grandes lignes de sa politique pour l'année 2020, l'endettement du Sénégal, ses ambitions, entre autres. Une démarche que n'apprécie pas du tout Moustapha Diakhaté. Sur sa page Facebook, l'ex ministre conseiller de Macky Sall indique la voie aux cadres de l'Apr.



"En lieu et place d’un Panel-meeting de vulgarisations de réalisations d'un gouvernement, c’est à travers des publications, séminaires, conférences contradictoires, travaux de recherche, qu’une structure de Cadres digne de ce nom doit participer au débat politique et faire des propositions de réformes pour faire avancer le Sénégal", soutient Diakhaté.



Il préconise par conséquent une démarche beaucoup plus critique, par rapport aux politiques publiques.



"Comme cadre de réflexion, la CCR doit contribuer au renouveau de la pensée en s’attaquant, sans tabou, aux défis et enjeux du Sénégal et en formulant de nouvelles voies de progrès. Plus généralement, il s’agit de permettre à l’APR de contribuer à l’amélioration de la vie des idées et politiques publiques", conclut l'ex président du Groupe parlementaire de la majorité présidentielle.







LERAL