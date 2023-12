Conventions fiscales : le Mali et le Niger prennent une mesure radicale contre la France

05/12/2023 17:41

Le gouvernement malien de transition et le gouvernement nigérien mis en place par la junte militaire du CNSP ont signé un communiqué conjoint diffusé ce mardi après-midi 5 décembre, dans lequel ils dénoncent les conventions signées respectivement par leurs deux pays avec la France, et qui permettaient d'« éviter » pour le Mali ou même d'« éliminer » pour le Niger, les situations de doubles impositions.