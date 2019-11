«Controverse» avec Rémi Brague : Souleymane Bachir Diagne déconstruit l’islamophobie «savante»

Souleymane Bachir Diagne n’arrête plus de débattre sur l’islam avec les intellectuels français. Après l’anthropologue Jean-Loup Amselle (En quête d’Afrique(s), Albin Michel, 2018), c’est avec Rémi Brague, l’une des figures de l’islamophobie dite « savante », qu’il s’est livré à un dialogue duquel est né cet ouvrage « La controverse : Dialogue sur l’islam » (Stock/Philosophie magazine Editeur, 2019, 184 pages).