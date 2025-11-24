Contrôle parlementaire : Ousmane Sonko face aux députés ce vendredi

Le Bureau de l’Assemblée nationale du Sénégal a convoqué une séance de questions d’actualité avec le Premier ministre Ousmane Sonko et l’ensemble des membres du gouvernement.





La rencontre est prévue pour le vendredi 28 novembre 2025, à partir de 09 heures, conformément aux dispositions de l’article 104 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui encadre le contrôle de l’action gouvernementale.





Cette séance permettra aux députés d’interpeller directement l’exécutif sur les dossiers d’actualité, dans un contexte politique et socio-économique sous haute attention.



