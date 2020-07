Contribution sur la Statue de Faidherbe. Par Moustaph NDIAYE

Dans le contexte actuel des manifestations contre les inégalités raciales observées en particulier aux États-Unis et à travers le monde, des symboles et statues hérités du passé colonial sont pris pour cible. L’Afrique n’est également pas épargnée par ce vent de révolte qui, quoi qu’on puisse dire, demeure historiquement le continent-mère de l’esclavagisme. Cette révolte n’est que l’expression d’une prise de conscience planétaire des peuples, aspirant à plus de démocratie, d’équité, de paix et de justice sociale.