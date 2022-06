Contre la demande de Sonko: Abdou Karim Fofana propose un concert de vuvuzela

21/06/2022 07:53

C’est le mot d’ordre donné par le ministre en charge du suivi du Plan Sénégal émergent (PSE), Abdou Karim Fofana suite à la demande formulée, ce lundi 20 juin, par le leader du Pastef/Les patriotes, au cours d’une conférence de presse organisée par les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Ousmane Sonko c’est de lui qu’il s’agit, a annoncé un concert de casseroles, le mercredi 22 juin entre 20h et 20h 10 sur toute l’étendue du territoire national.



«Face à l'infantilisation de notre démocratie par Ousmane Sonko, j'invite ceux qui sont attachés à la République et à notre processus électoral à un concert de vuvuzela et de sifflets mercredi entre 20h et 20h10 et montrer que YAW et ses idées anti-républicaines sont minoritaires », a riposté Abdou Karim Fofana, membre de l’Alliance pour la République ( APR), sur son compte Twitter.