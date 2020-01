Construction de 6 pavillons d'une capacité de 2000 lits à l’UGB : les travaux en phase de finition (communiqué)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision n° du Président de la République pour « faire de l’étudiant, un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer ses conditions de vie », le Gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), est en train de finaliser le projet de renforcement de la capacité d’accueil du campus social de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis avec la construction de (06) nouveaux pavillons de dernière génération d’une capacité de 2.000 lits.