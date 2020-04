Conséquences drastiques du Covid-19 sur le tourisme : Saint-Louis en attente de l’assistance financière de l’Etat pour surmonter les difficultés

Le Président de l’Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative de la Région de Saint-Louis, Monsieur Bachir CISSE, salue les mesures prises par Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky SALL, pour protéger nos concitoyens des effets désastreux du Coronavirus.



Réactif à cette situation imprévisible et sans précédent, l’Etat a décidé d’accompagner les secteurs économiques du Sénégal, notamment le tourisme et l’hôtellerie impactés de plein fouet par la pandémie.



Les activités des acteurs touristiques ainsi que les revenus qui en découlent sont aujourd’hui totalement réduits à néant depuis mi-mars 2020 tandis que l’essentiel des charges continue de grever leurs exploitations.



Cette situation n’est pas susceptible de revenir à la normale avant le début de la prochaine saison touristique c’est à dire, dans le meilleur des cas, en novembre 2020.



Monsieur CISSE ajoute que le soutien massif et immédiat de l’État aux employeurs du secteur touristique s’avère essentiel pour le maintien des emplois et des salaires durant le temps que durera cette crise sanitaire et ses conséquences.



Soucieux de la préservation de leurs outils de travail, de leurs investissements et des emplois attachés à leur activité, les acteurs du Tourisme de la région de Saint-Louis, par la voix du Président de l’Office de Tourisme-Syndicat d’Initiative, espèrent pouvoir se déterminer, rapidement et de façon responsable, sur le traitement social des difficultés qu’ils rencontrent aujourd’hui, dès que les modalités, les montants et les dates de disponibilité de l’enveloppe financière réservée par l’État aux entreprises touristiques de la région nord leur seront communiqués.



