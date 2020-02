Conséquences "dramatiques" des fouilles gazières : NDIAGO réclame l'indemnisation des communautés de pêcheurs

Les populations de N’Diago s'insurgent contre les dégradations environnementales et le déséquilibre de l'écosystème causées par les aménagements du barrage de Diama ainsi que de la prochaine exploitation des gisements de pétrole et de gaz. Grosse colère, donc, exprimée le 30 Janvier dernier, avec leur boycott de la cérémonie d’inauguration (finalement reportée par les responsables de la BP) de l'aire de débarquement et du hangar de transformations. « Nous ne pouvons venir assister, comme des pantins à une telle cérémonie, alors que nous n’avons pas été associés au départ à ces projets.