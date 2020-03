Conseil de quartier du Sud : une salle informatique ouverte aux populations (photos)

Le conseil de quartier Sud a procédé à la relance de sa salle informatique impactée à l'école Ndatté yalla. Une démarche soutenue par ses partenaires Diane Lemire, initiatrice du projet, Louise KANDÉ (Sydcom) et la direction DE L’école Ndatté yalla. L'alpha francisation numérique constitue une plateforme numérique de la BAI (boîte à innovation) avec un outil à la portée de tous.



Ce projet vise de manière globale le milieu scolaire et la communauté. Cependant, d'autres modules seront intégrés comme la cyberactivité, la maintenance et le réseau. Tous les Saint-louisiens à venir s'inscrire aux cours du numérique très abordables.