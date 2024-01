Conseil Constitutionnel : Me Elhadji Diouf recalé. Rose Wardini, Idrissa Seck et Pape Djibril Fall passent

09/01/2024 12:59

Il est le premier à passer au contrôle des parrainages pour le second tour. Me Elhadji Diouf puisque c'est de lui qu'il s'agit a vu son dossier rejeté par le Conseil constitutionnel.



Lors de son premier passage, l'avocat avait 8517 doublons et a été autorisé à régulariser 3671 parrains. Finalement, le président du Parti des travailleurs et du peuple (PTP) après régularisation a obtenu 43.505 parrains alors que le nombre minimum requis est de 44. 231.

La candidate Rose Wardini qui devait régulariser plus de 25.000 parrains a réussi à obtenir le nombre de parrains requis.



En plus de Pape Djibril Fall, Idrissa Seck a finalement pu valider son ticket pour le parrainage. Après régularisation de ses doublons, il a pu dépasser le minimum requis avec 45 768 parrains. Il devait compléter 5 800 parrains pour pouvoir continuer l'aventure de la Présidentielle.