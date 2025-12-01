Conférence de Saint-Louis : pour une nouvelle vision africaine de l’eau

01/12/2025

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a souligné l’importance d’une gouvernance de l’eau résiliente, inclusive et transdisciplinaire, lors de l’ouverture à Saint-Louis d’une conférence internationale sur le thème : « L’eau dans tous ses états dans un monde globalisé ».





« L’eau n’est pas seulement une ressource. Elle est un lien entre les territoires, les communautés, les imaginaires et les économies », a déclaré M. Dieye, dans cette ville historique où « le fleuve embrasse l’océan pour bâtir un avenir autour de l’eau ».





La rencontre, organisée avec l’appui de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, de l’Université Gaston Berger et de l’Institut d’Études Avancées de Saint-Louis, a réuni chercheurs, experts et partenaires autour des enjeux de l’eau dans un contexte de mutations climatiques et géopolitiques.





Le ministre a mis en lumière « l’importance de l’apport de la science pour l’aide à la décision publique », ainsi que le rôle des dimensions culturelles et spirituelles dans la relation des communautés à l’eau, citant notamment la figure de Mame Coumba Bang.





Il a par ailleurs insisté sur les nouveaux paradigmes de gouvernance nécessaires pour faire face au changement climatique, en valorisant des ressources stratégiques telles que le fleuve Sénégal et le lac de Guiers, tout en soulignant les dynamiques transfrontalières qui sous-tendent la sécurité de l’eau à long terme.





M. Dieye a réaffirmé le leadership international du Sénégal en matière de gouvernance de l’eau, notamment à travers sa doctrine d’hydrodiplomatie articulée autour du triptyque « Eau, Paix, Sécurité ».





Il a rappelé plusieurs échéances majeures portées par le Sénégal : la présidence d’AMCOW pour la période 2025–2027, la co-organisation avec les Émirats arabes unis de la Conférence des Nations Unies sur l’eau en 2026, ainsi que l’accueil à Dakar, en 2027, de la Réunion des Parties à la Convention sur l’Eau – une première en Afrique.





« L’eau est le miroir de nos civilisations et le marqueur indélébile de notre avenir commun », a-t-il conclu, appelant à faire de cette ressource vitale « un bien commun, un facteur de paix, un moteur de prospérité et un levier de transformation durable pour l’Afrique et pour le monde ».





