Concours Chaire UNESCO: Le Sénégal représenté par une équipe d’étudiants de l’UGB

Une équipe d’étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis représente le Sénégal au concours international Web-doc organisé par la chaire UNESCO de l’Université de Bordeaux

Ce concours vise à promouvoir l’intelligence artificielle en Afrique à travers des productions audiovisuelles.Assistée par Monsieur Adama Sambou, encadreur, cette équipe est composée de quatre étudiants: Amina Awa Niang (étudiante en Master Métiers des Arts et de la Culture), Saloum Sané (étudiant en Master Métiers des Arts et de la Culture), Fatima Sané (étudiante en licence de communication) et Alassane Koringho Sagna (doctorant en sociologie et étudiant en licence de journalisme).Ces étudiants de différents profils pensent que le Sénégal est en bonne voie pour triompher au rendez- vous de l’intelligence artificielle. En conséquence, ils ont intitulé leur web doc « Le Sénégal au rendez-vous de l’intelligence artificielle ».« Les nombreux entretiens que nous avons réalisés avec des acteurs de ce secteur nous ont confortés dans cette thèse. C’est ainsi que nous avons décidé de maintenir ce titre tout en ne faisant pas abstraction des difficultés inhérentes au domaine du numérique notamment les difficultés liées à la connectivité. Avec quelques petits efforts, nous sommes certains que notre pays fera un grand bon en avant dans le domaine de l’intelligence artificielle et nous espérons que notre docu-web contribuera largement à la promotion de l’IA au Sénégal et en Afrique plus globalement. », explique Alassane Koringho Sagna à la Rédaction de Socialnetlink.Pour permettre à ces jeunes étudiants de remporter le vote du public, suivez ce lien et votez pour le Sénégal: https://strawpoll.com/9f55bhpxf Pour rappel, le vote ne prend que 15 secondes.Socialnetlink