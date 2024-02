Conclusion du dialogue national : Macky Sall recevra le rapport lundi, avant de saisir le CC

28/02/2024 19:47

Le Chef de l’Etat a salué l’esprit qui a prévalu lors des travaux des commissions pour une proposition d’une nouvelle date et les contours de l’organisation de la présidentielle.



Dans cette dynamique, le Président de la République a annoncé ce mercredi à l’issue du conseil des ministres, qu’il recevra le rapport du dialogue national, lors d’une audience prévue ce lundi 04 mars 2024.



Conformément à l’article 92 de la Constitution, le Président de la République saisira également le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national.



Le Président de la République a, par ailleurs, magnifié la volonté d’apaisement, de pacification de l’espace politique, de réconciliation et de dépassement de l’ensemble des acteurs du dialogue national afin de préserver la stabilité du pays et de consolider un Sénégal uni, résilient et prospère dans la solidarité, l’équité et l’épanouissement de ses populations.