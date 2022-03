Concession du Brt à Meridiam : les explications de Mansour Faye

23/03/2022 09:37

Comme l’annonçait iGFM hier, l’Etat du Sénégal a signé un accord avec Méridiam, à qui il a accordé la concession du Brt. Ce mardi, le ministre des infrastructures s’est expliqué sur le contrat de concession.



«Meridiam découle d’un processus assez important. Suite à des appels d’offres Méridiam est sorti avec une offre vraiment très acceptable et challengée, qui a abouti hier à la signature de ce contrat», a expliqué Mansour Faye au cours d’une visite de chantier du Brt en compagnie du Président de la banque mondiale, David Malpass.



C’est hier lundi que l’Etat du Sénégal a signé le contrat de concession du projet BRT avec la société à mission française Méridiam. Le contrat porte sur un investissement total de plus de 135 millions d’euros. Il comprend l’exploitation et la maintenance pendant 15 ans de l’ensemble de ce nouveau réseau de transport collectif propre et la mise à disposition d’une flotte de bus 100% électriques.



Il est prévu, dans le cadre de ce projet, une flotte initiale de 121 bus 100% électriques (via des batteries), qui circuleront tous les jours sur 18,3 kms de voies réservées et aménagées pour le BRT. Il est attendu un flux de 300 000 personnes, chaque jour pour ce nouveau mode de transport propre qui desservira 14 communes et 23 stations. Aussi, Il y aura 4 services BRT différents : 1 BRT omnibus et 3 BRT express plus rapides ne s’arrêtant qu’à certaines stations.



Meridiam est une société à mission française indépendante basée à Paris, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques sur le long terme. Créée en 2005, Meridiam investit dans des infrastructures publiques en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique.