Compétition nationale "Setal sunu gox" : Le quartier Cité Lamy de Thiès remporte le premier prix

02/01/2025 10:43

Ce vendredi 03 janvier, la ville de Thiès sera le théâtre d’une célébration exceptionnelle à l'occasion de la remise des distinctions de la compétition nationale "Setal sunu gox". Initiée avec pour objectif de promouvoir la propreté urbaine et d'encourager les meilleures initiatives citoyennes, cette compétition a su susciter un engouement sans précédent parmi les quartiers du pays.



Le premier prix de cette édition est revenu à la Cité Lamy, un quartier de Thiès Est, qui a démontré une détermination exemplaire en matière de propreté et d'embellissement. En parallèle, le quartier Diokoul Ndiourène, situé à Rufisque, s'est également distingué en obtenant le deuxième prix, tandis que le village de Taïba Niassène, dans la commune éponyme, a complété le podium avec le troisième prix. Ces distinctions témoignent non seulement de l'engagement de ces communautés envers un cadre de vie sain, mais aussi de leur esprit de solidarité et de collaboration.



L'initiative "Setal sunu gox" s'inscrit dans le cadre plus large de la journée nationale de mobilisation citoyenne "Setal Sunu Reew", instaurée par le président de la République. Organisée le Premier samedi de chaque mois, cette journée vise à mobiliser les citoyens autour d’activités de nettoiement, de sensibilisation et d'embellissement des espaces publics à l’échelle nationale. L'édition du 7 décembre dernier, coordonnée par le ministère en charge de l'urbanisme, a connu un franc succès, avec des actions entreprises sur tout le territoire.



Cette compétition et ces journées de mobilisation représentent des étapes essentielles dans la promotion d’un environnement sain et durable. Les résultats de "Setal sunu gox" offrent non seulement une reconnaissance méritée aux quartiers engagés, mais soulignent également l'importance de l'implication citoyenne dans la préservation de l'environnement. Le rendez-vous de ce vendredi à Thiès est donc bien plus qu’une remise de prix ; c’est une célébration de la responsabilité collective envers notre cadre de vie.