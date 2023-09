Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 13 Septembre 2023

13/09/2023 20:32

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 13 septembre 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL. A l’entame de sa communication, le Président de la République a demandé au Conseil d’observer une minute de silence et de prières en solidarité avec les gouvernements et peuples marocains et libyens suite au tremblement de terre et aux inondations survenus respectivement au Maroc et en Libye.